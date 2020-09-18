В Ленобласти две женщины под предлогом борьбы с коронавирусом похитили 63 тысячи рублей у 87-летней старушки

В Ленобласти две женщины под предлогом борьбы с коронавирусом похитили 63 тысячи рублей у 87-летней старушки
Доверчивые пенсионеры, к сожалению, по-прежнему остаются для мошенников легкой добычей. Фото: Baltphoto

Жительница Лужского района Ленинградской области пожаловалась в полицию на мошенниц, обманувших её престарелую мать.

Заявительница рассказала, что днем 17 сентября 87-летняя пенсионерка находилась возле своего дома, когда к ней подошли две неизвестные девушки. Незнакомки предложили пожилой женщины измерить температуру, якобы для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Под этим предлогом преступницы смогли проникнуть в дом пострадавшей. Одна из девушек отошла в туалет, а вскоре после того, как она вернулась, обе мошенницы откланялись. Вернувшаяся по прошествии времени домой дочь обманутой пенсионерки не досчиталась 63 тысяч рублей накоплений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в почтовом отделении Кировского района Петербурга цыганки оставили пенсионерку без денег и документов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража ленобласть Лужский район мошенничество


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом работника интернет-магазина
В Петербурге активно снижается число безработных
Петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 22 сентября
Лоукостер Wizz Air переносит дату открытия базы в Петерубрге на 3 декабря
Медикам больницы имени Боткина могут снизить зарплаты из-за новой ...
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23,9 тысяч человек
В Музее игрушки откроется выставка скульптора Романа Шустова, создавшего ...
Житель гражданского проспекта перевел «банковским мошенникам» ...