В Ленобласти две женщины под предлогом борьбы с коронавирусом похитили 63 тысячи рублей у 87-летней старушки

Жительница Лужского района Ленинградской области пожаловалась в полицию на мошенниц, обманувших её престарелую мать.

Заявительница рассказала, что днем 17 сентября 87-летняя пенсионерка находилась возле своего дома, когда к ней подошли две неизвестные девушки. Незнакомки предложили пожилой женщины измерить температуру, якобы для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Под этим предлогом преступницы смогли проникнуть в дом пострадавшей. Одна из девушек отошла в туалет, а вскоре после того, как она вернулась, обе мошенницы откланялись. Вернувшаяся по прошествии времени домой дочь обманутой пенсионерки не досчиталась 63 тысяч рублей накоплений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в почтовом отделении Кировского района Петербурга цыганки оставили пенсионерку без денег и документов.