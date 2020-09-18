Цыганки стащили папку с деньгами и документами пенсионерки из отделения почты на Ветеранов

В Кировском районе Петербурга неизвестные похитили из помещения почты России папку с деньгами и документами, оставленную без присмотра.

Преступный инцидент произошел в четверг, 17 сентября, в отделении почты на проспекте Ветеранов. В отдел полиции обратилась 87-летняя женщина. Она рассказала, что обнаружила пропажу папки, в которой находились 8 тыс. рублей, 2 сберегательные книжки и паспорт.

Как стало известно gazeta.spb.ru, она также смогла описать преступников: женщина в берете 40-45 лет, а также женщина 30-40 лет цыганской внешности, находившаяся в помещении в кепке и медмаске.

Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела банковским мошенникам почти 2 млн рублей.