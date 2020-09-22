Российская школьница избивала младшеклассников в борьбе за лидерство

Российская школьница избивала младшеклассников в борьбе за лидерство
Школьница избивала детей. Фото: Baltphoto

Следствие в Свердловской области проверяет данные о 16-летней школьнице, которая избивала детей в учебном заведении.

Россиянка из города Артемовский учится третий год в восьмом классе. Ее одноклассницы на два года младше, поэтому в борьбе за лидерство она бьет других школьниц.

Как сообщили РИА Новости, информация о несовершеннолетней поступила также в Режевский межрайонный следственный отдел Следственного комитета. Теперь будет проведена проверка работы органов системы профилактики в отношении школьницы. Проверку проводит и городская прокуратура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Ленобласти убил собутыльника, избив его ногами. Это произошло после алкогольного застолья.

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Российская школьница избивала младшеклассников в борьбе за лидерство