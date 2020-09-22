В Красноярском крае задержаны руководители секты, работавшей с 1991 года

В Красноярском крае задержаны руководители секты, работавшей с 1991 года
Задержание участников сексты в Красноярском края. Фото: СК РФ

Следователи задержали в Красноярском крае руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает Следственный комитет. Уточняется, что из-за незаконной деятельности организации было возбуждено уголовное дело. Ей злоумышленники руководили с 1991 года.

Уточняется, что Троп называл себя «сыном божьим Христом» и представлялся Виссарионом.

Следователи считают, что к участникам секты применяли психологическое насилие. Здоровью некоторых из них был причинен тяжкий вред.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении злоумышленников под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в секте «Орден пути» в Петербурге убежали своих жертв устанавливать «защитные купола» за 45 тысячи евро.

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В Красноярском крае задержаны руководители секты, работавшей с 1991 года