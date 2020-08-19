Сектантки «Ордена пути» убедили своих жертв «установить защитные купола» за 54 тысячи евро

Сектантки &#171;Ордена пути&#187; убедили своих жертв &#171;установить защитные купола&#187; за 54 тысячи евро
Баранову обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фото: pixabay.com

Суд Московского района Санкт-Петербурга постанвил заключить под стражу Татьяну Баранову, обвиняемую в мошенничестве.

Женщина «работала» вместе с напарницей в религиозной секте «Орден пути». Согласно материалам суда, злоумышленницы убедили одну из своих жертв совершить религиозный обряд по «установке защитного купола». За услугу сектантки попросили 20 тысяч евро и уверили пострадавшего, что без «купола» он обязательно умрет, сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Второй жертве не повезло на 14 тысяч евро больше, «установка купола» обошлась в более чем 2,5 млн рублей. На данный момент Баранову постановили оставить в СИЗО до 24 сентября, чему последняя, однако, активно сопротивлялась, заявляя о своей непричастности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об очередной жертве «Ордена пути», которого мошенники обманывали на протяжении десятилетия.

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