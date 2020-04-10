«Орден пути» обманывал еще одного клиента почти 10 лет

В деле эзотерической организации «Орден пути» установлен еще один эпизод мошенничества. Полиция полагает, что представители секты обманули 48-летнего мужчину. В результате чего он лишился 1,5 млн рублей.
По данным правоохранителей, лидер «Ордена пути» воспользовалась доверием и эмоциональным состоянием мужчины. Она убедила его в необходимости оказания платных услуг магического характера.
«При этом мужчине предоставлялись ложные гарантии защиты жизни, здоровья, семьи от любых рисков и негативного воздействия на неограниченный срок», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Потерпевший отдавал деньги организации с 2007 по 2017 год. Общий ущерб, нанесенный ему, составил около 1,5 млн.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организацию эзотерического толка в Петербурге подозревают в мошенничестве. Полицией была установлена её причастность к по меньшей мере пяти эпизодам в отношении женщин. В общей сложности они отдали злоумышленникам более 6 млн рублей,