«Орден пути» обманывал еще одного клиента почти 10 лет

Обыски у членов "Ордена пути". Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Обыски у членов "Ордена пути". Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В деле эзотерической организации «Орден пути» установлен еще один эпизод мошенничества. Полиция полагает, что представители секты обманули 48-летнего мужчину. В результате чего он лишился 1,5 млн рублей.

По данным правоохранителей, лидер «Ордена пути» воспользовалась доверием и эмоциональным состоянием мужчины. Она убедила его в необходимости оказания платных услуг магического характера.

«При этом мужчине предоставлялись ложные гарантии защиты жизни, здоровья, семьи от любых рисков и негативного воздействия на неограниченный срок», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший отдавал деньги организации с 2007 по 2017 год. Общий ущерб, нанесенный ему, составил около 1,5 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организацию эзотерического толка в Петербурге подозревают в мошенничестве. Полицией была установлена её причастность к по меньшей мере пяти эпизодам в отношении женщин. В общей сложности они отдали злоумышленникам более 6 млн рублей,