Эзотерическая организация развела петербурженок на 6 миллионов

Полиция провела обыски по делу о мошенничестве. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полиция провела обыски по делу о мошенничестве. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге организацию эзотерического толка подозревают в мошенничестве. Полиция установила её причастность к по меньшей мере пяти эпизодам. Представители организации похищали деньги у клиентов под видом оказания мистических услуг.

Жертвами преступлений стали пять женщин. В общей сложности они отдали злоумышленникам более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Глава сообщества, 52-летняя женщина, заключена под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как полагают правоохранители, она вместе с сообщниками похищала средства у клиентов, которые обращались за услугами магического характера. Организация обещала предоставить им гарантии защиты жизни, здоровья и семьи от любых рисков.

Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге гадалка развела пенсионерку на 300 тыс. рублей.