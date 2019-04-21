В Калининском районе ходит гадал и грабит пенсионеров

Гадалка обещала пожилой женщине снять порчу и для этого ей надо провести ряд обрядом. Разумеется, сделает она это не просто так.

Доверчивая пенсионерка отдала ясновидящей за ряд обрядов 300 тысяч рублей. Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга во дворе одного из домов по Тимуровской улице. Гадалка сразу же сказал, что на пенсионерке порча и ей срочно необходимо провести ряд обрядов.

Пенсионерка испугалась и отдала крупную сумму. Ну а после, когда поняла, что якобы порча — это предлог вытянуть из нее деньги, обратилась в полицию. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Грабитель силой отобрал у женщины телефон и драгоценности