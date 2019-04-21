Грабитель силой отобрал у женщины телефон и драгоценности

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержан грабитель, отобравший у прохожей женщины мобильный телефон и ювелирные изделия.

Инцидент произошел в субботу 19 апреля около 23-30 у дома № 8 по улице Тимуровской. Неизвестный мужчина подбежал к женщине и применив грубую физическую силу, отобрал у нее мобильный телефон и драгоценности , после чего скрылся с места преступления.

В субботу, 20 апреля, у одного из домов по улице Ольги Форш сотрудники полиции задержали 19 – летнего парня, у которого были найдены похищенные вещи.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.1 УК РФ. (грабеж)

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в разбойники в масках медиков пытались ограбить магазин.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, грабители потребовали от директора магазина отдать им деньги из кассы, но, встретив активное сопротивление, ничего не похитив, скрылись с места происшествия.