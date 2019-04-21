Разбойники в масках медиков пытались ограбить магазин

В настоящее время разыскивается второй соучастник грабежа. Фото: Рixabay
В настоящее время разыскивается второй соучастник грабежа. Фото: Рixabay

В Невском районе Северной столицы двое злоумышленников в медицинских масках совершили попытку ограбления продуктового магазина. Инцидент произошел 14 апреля, на улице Коллонтай.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, грабители потребовали от директора магазина отдать им деньги из кассы, но, встретив активное сопротивление, ничего не похитив, скрылись с места происшествия.

По подозрению в совершении преступления, в субботу, 20 апреля, полицейские задержали 36-летнего мужчину. Также, в настоящее время разыскивается второй соучастник грабежа.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ. (разбой)

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что дерзкое ограбление мужчины в Красном Селе попало на видео. Злоумышленники избили и ограбили парня, оставив его умирать на остановке. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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