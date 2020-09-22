СК расследует дело об убийстве мужчины, части тела которого были найдены в Екатерингофке

СК расследует дело об убийстве мужчины, части тела которого были найдены в Екатерингофке
Уловом рыбака стал мешок с человеческими останками. Фото: pixabay.com

В Петербурге правоохранительные органы открыли уголовное дело после того, как рыбак выловил из реки мешок с человеческой ногой.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Петербургу. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации Gazeta.SPb.ru, местный житель рыбачил на реке Екатерингофке, возле дома №5/3 по Лифляндской улице. Однако вместо рыбы ему попался строительный мешок. Развернув его, рыбак обнаружил там бедро мужчины. На нем зафиксировали следы отсечения. Его личность неизвестна.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств убийства. Идет расследование уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Тухачевского муж нашел труп зарезанной жены в ванной.

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