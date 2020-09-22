На Выборгском судостроительном заводе заложили новый траулер

В Ленинградской области на Выборгском судостроительном заводе провели торжественную церемонию закладки киля рыболовного траулера.

Как сообщили в областном правительстве, на секции нового судна закрепили закладную доску. Траулер ледового класса Ice3 создан для вылова рыбы и ее последующей заморозки.

В пресс-службе отметили, что Выборгский судостроительный завод сейчас строит три судна KMT02.03 по заказу компаний из Мурманска. Рыболовные суда строят на заводе в рамках программы «инвестиционных квот», которые стимулируют размещение заказов на рыбопромысловые суда на российских верфях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на СНСЗ заложили тральщик «Лев Чернавин». Новый тральщик, как и предыдущие судна проекта 12700, имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.