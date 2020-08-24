В Петербурге на СНСЗ заложили тральщик «Лев Чернавин»

В Петербурге на СНСЗ заложили тральщик &#171;Лев Чернавин&#187;
Тральщик - корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также проводка кораблей через минные заграждения. Фото: https://snsz.ru

На петербургском Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) заложили восьмой противоминный корабль проекта 12700, получивший название «Лев Чернавин».

Новый тральщик, как и предыдущие судна проекта 12700, имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Два из них служат на флотах и принимали участие в Главном военно-морском параде в этом году, третий, «Яков Беляев», вскоре отправится на испытания, «Георгий Курбатов» близок к завершению, а еще три корабля пока находятся в цехах.

Эти корабли должны стать основой минно-тральных сил всех флотов и флотилий России, в частности, благодаря своему корпусу — незаметному, прочному, но легкому, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости«. Монолитные стеклопластиковые корпуса на СНСЗ изготавливают с 2011 года. Тральщики, созданные на СНСЗ, прошли через много учений, показавших их эффективность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский люксовый теплоход «Мустай Карим» прибыл в Москву.

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