Теплоход «Мустай Карим» за 3 млрд рублей прибыл в Москву

Теплоход &#171;Мустай Карим&#187; за 3 млрд рублей прибыл в Москву
Спроектированный по типу «плавучей гостиницы» теплоход класса «Водоход.Люкс» соответствует уровню отеля 5*. Фото: пресс-служба "Объединенной судостроительной компании"

Новейший отечественный теплоход «Мустай Карим», в создание которого вложили 3 миллиарда рублей, пропал с радаров, чем обеспокоил общественность.

В пятницу, 21 августа, судно «всплыло» уже на территории Москвоской области — люксовый теплоход направляется в столицу, чтобы принять на борт первых отдыхающих. Согласно оперативной информации портала marinetraffic, «Мустай Карим» остановился на канале имени Москвы, протекающим между городами Деденево и Яхрома.

Отметим, что в течение нескольких дней судно не подавало никаких сигналов: теплоход отплыл из Санкт-Петербурга 17 августа и на следующий день пропал с радаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый рейс «Мустай Карима» из Северной столицы был отложен в связи с поломкой теплохода. Судно ремонтировали на Канонерском заводе.

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