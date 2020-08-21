Теплоход «Мустай Карим» за 3 млрд рублей прибыл в Москву

Новейший отечественный теплоход «Мустай Карим», в создание которого вложили 3 миллиарда рублей, пропал с радаров, чем обеспокоил общественность.

В пятницу, 21 августа, судно «всплыло» уже на территории Москвоской области — люксовый теплоход направляется в столицу, чтобы принять на борт первых отдыхающих. Согласно оперативной информации портала marinetraffic, «Мустай Карим» остановился на канале имени Москвы, протекающим между городами Деденево и Яхрома.

Отметим, что в течение нескольких дней судно не подавало никаких сигналов: теплоход отплыл из Санкт-Петербурга 17 августа и на следующий день пропал с радаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый рейс «Мустай Карима» из Северной столицы был отложен в связи с поломкой теплохода. Судно ремонтировали на Канонерском заводе.