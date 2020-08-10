Теплоход «Мустай Карим» отменил первый рейс из Петербурга из-за поломки

Лайнер получил свое название в честь башкирского поэта и писателя. Фото: vodohod.com

Лайнер получил свое название в честь башкирского поэта и писателя. Фото: vodohod.com

Теплоход «Мустай Карим», который должен был отправиться из Петербурга в Москву 10 августа, отменил рейс из-за техническая неисправность.

Об этом информирует пресс-служба оператора речных круизов «Водоходъ», владеющий круизным теплоходом. В частности, причиной отмены рейса послужила поломка винто-рулевой колонки, произошедшее при перегоне судна. На данный момент теплоход находится в Северной столице на ремонте, специалисты планируют оперативно устранить неисправность.

Тем не менее, нельзя сказать точно, сколько займут работы. Пассажиры, купившие билеты на «Мустай Карим» могут обменять их либо вернуть деньги. Напомним, что круизный лайнер с 10 по 16 августа должен был преодолеть путь от Петербурга до Москвы с остановками на Валааме, в Петрозаводске, Угличе и других знаковых местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Петербурга в Анталью.