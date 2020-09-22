Перчаточно-масочный режим в Петербурге продлили до 11 октября

Перчаточно-масочный режим в Петербурге продлили до 11 октября
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербургские власти продлили ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Петербуржцам придется надевать маски и перчатки в общественном транспорте еще до 11 октября.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает городской Комитет по транспорту. Пассажиров всех видов общественного транспорта в Петербурге просят надевать индивидуальные средства защиты — маски и перчатки.

Использование масок и перчаток является обязательным в общественных местах, включая вестибюли и станции метро, остановки и салоны общественного транспорта. Об этом говорится в Постановлении правительства Петербурга от 13 марта № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса.

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