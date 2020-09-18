В Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса

Граждане должны соблюдать меры предосторожности до 11 октября.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ, согласно которому в городе продлеваются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 11 октября. При этом школы будут работать в очном режиме. Документ опубликован на сайте Смольного.

Согласно постановлению, несовершеннолетние не могут посещать массовые мероприятия в составе организованных групп, а детские лагеря останутся закрытыми до конца 2020 года.

Все горожане должны носить маски и перчатки, а пожилых просят соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским школам может снова грозить закрытие в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.