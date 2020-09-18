Петербургским школам может снова грозить закрытие в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Петербургским школам может снова грозить закрытие в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Школа. Фото: unsplash.com

Управление Роспотребнадзора по Северной столице не отрицает возможного возращения ограничительных мер, если заболеваемость в городе начнет увеличиваться.

Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября, в ходе онлайн-встречи с представителями бизнеса. Заместитель начальника отдела по вопросам надзора за объектами общепита Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко сообщил, что решение о возвращении коронавирусных ограничений будет приниматься исходя из нескольких важных факторов. Прежде всего, специалисты обратят внимание на уровень распространения болезни в городе, количество занятых коек инфицированными пациентами и охват тестирования на выявляемость COVID-19 среди населения.

Отметим, что пока поводов для волнения нет. Ситуация с заболеваемостью находится под контролем, а второй волны эксперты пока не прогнозируют.

Однако, в случае резких ухудшений, ограничения могут снова коснуться учебных заведений. Временно закрыть могут как отдельные заведения, так и все школы на территории города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школы Петербурга не пускают выздоровевших детей.

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