Петербургским школам может снова грозить закрытие в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Северной столице не отрицает возможного возращения ограничительных мер, если заболеваемость в городе начнет увеличиваться.

Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября, в ходе онлайн-встречи с представителями бизнеса. Заместитель начальника отдела по вопросам надзора за объектами общепита Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко сообщил, что решение о возвращении коронавирусных ограничений будет приниматься исходя из нескольких важных факторов. Прежде всего, специалисты обратят внимание на уровень распространения болезни в городе, количество занятых коек инфицированными пациентами и охват тестирования на выявляемость COVID-19 среди населения.

Отметим, что пока поводов для волнения нет. Ситуация с заболеваемостью находится под контролем, а второй волны эксперты пока не прогнозируют.

Однако, в случае резких ухудшений, ограничения могут снова коснуться учебных заведений. Временно закрыть могут как отдельные заведения, так и все школы на территории города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школы Петербурга не пускают выздоровевших детей.