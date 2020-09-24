Диетолог перечислила опасные продукты для завтрака

Диетолог перечислила опасные продукты для завтрака
Завтрак может быть опасен. Фото: Pixabay

Лучше отказаться от блюд быстрого приготовления, так как они опасны для здоровья.

Диетолог Инна Кононенко рассказала, от каких продуктов лучше всего отказаться по утрам. Она назвала опасными каши быстрого приготовления, которые завариваются за считанные минуты. Такое блюдо повышает уровень сахара в крови и провоцирует выброс инсулина. Как итог: человек довольно быстро начинает чувствовать голод. Также врач не советует пить свежевыжатые соки и смузи.

Кононенко добавила, что для завтраков не подходят мюсли, бутерброды и тосты с джемом. Все эти продукты приводят к набору лишнего веса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвал продукт, который снизит риск развития рака. Гинзбург подчеркнул, что квашеная капуста способна стимулировать иммунитет организма и ускорять процесс выздоровления при различных вирусных заболеваниях.

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