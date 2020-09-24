Диетолог назвал продукт, который снизит риск развития рака

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о существовании продукта, способного снизить риск развития онкологических заболеваний. Этим продуктом оказалась квашеная капуста.

Диетолог заявил в эфире телеканала «Россия», что в квашеной капусте содержится большое количество ферментированных пищевых волокон и бифидобактерий, которые нормализуют работу кишечника, а также оказывают противовоспалительный эффект. Кроме того, такая капуста может стимулировать иммунитет, так как содержит много аскорбиновой кислоты.

Гинзбург подчеркнул, что квашеная капуста способна стимулировать иммунитет организма и ускорять процесс выздоровления при различных вирусных заболеваниях.

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