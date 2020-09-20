Шведский диетолог рассказала о полезных и дешевых продуктах

Шведский диетолог рассказала о полезных и дешевых продуктах
Среди бюджетных и полезных продуктов в списке оказались капуста и картофель. Фото: Pixabay

Диетолог из Швеции Кристина Андерссон развеяла популярное убеждение о том, что здоровое питание обходится дороже, чем фастфуд. В качестве примера она привела семь полезных и недорогих продуктов.

Как сообщает местное издание Svenska Dagbladet, медик советует не избегать лука, который обладает бактерицидным эффектом и содержит много полезных витаминов и веществ вроде кальция, железа и селена.

Среди бюджетных и полезных продуктов в ее списке оказались капуста и картофель. По словам специалиста, все виды капусты очень полезны и содержат микроэлементы, защищающие от онкологии.

Что касается картофеля, то она заявила, что он лучше остальных продуктов насыщает организм в пересчете на одну калорию. Это говорит о том, что он как раз не особенно калорийный, как это принято считать.

Также Андерссон порекомендовала добавить в свой рацион корнеплоды, цельнозерновые крупы, сухую фасоль и яйца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о способе похудения без диет.

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