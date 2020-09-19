Стало известно о способе похудения без диет

Диетолог Адриана Орос рассказала, как можно избавиться от лишних килограммов, не ограничивая себя в продуктах. Для этого нужно использовать «метод тарелки».

Как сообщает АВС, этот метод заключается в том, что при приеме пищи половину тарелки должны занимать овощи, четверть — белковые продукты, такие как мясо, яйца, рыба или бобовые, а оставшуюся часть — сложные углеводы, к примеру рис, паста, картофель или цельнозерновой хлеб. Также можно добавить в свой рацион оливковое масло, орехи или авокадо.

Специалист пояснили, что желающие похудеть обычно забывают о том, как важны сложные углеводы, и неправильно подбирают белки. Кроме того, они ограничивают свой рацион, хотя он должен быть разнообразным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, диетолог рассказал о продуктах, которых стоит избегать во время похудения.