Диетолог рассказал о продуктах, которых стоит избегать во время похудения

Диетолог рассказал о продуктах, которых стоит избегать во время похудения
Правильное и полезное питание - залог здоровья. Фото: https://pixabay.com

Желающие бросить вес часто обращают внимание на калорийность продуктов и содержание БЖУ, однако стоит отметить их еще одну важную характеристику.

Речь идет об инсулиновом индексе. Этот фактор демонстрирует как пища влияет на количество выделяемого инсулина в крови. Чем меньше индекс, тем меньше инсулиновый отклик вызывают какие-либо продукты.

Ученые не сомневались, что выработка инсулина активнее всего производится из-за употребления пищи с большим уровнем сахара и углеводов. Но тот факт, что белковые продукты (молочные и бобовые) приводят к такой же реакции, вызвали удивление. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Ковальков в своем Instagram.

Инсулин напрямую связан с набором веса. Если его содержание в крови постоянно будет высоким, человек начнет набирать вес, а также рискует заработать диабет.

Ужин, богатый продуктами с высоким инсулиновым откликом вреден и для выработки другого гормона — соматропина. Именно он помогает организму во время ночного отдыха сжигать жировые клетки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог опровергла пользу арбузов при похудении.

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