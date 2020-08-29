Диетолог опровергла пользу арбузов при похудении

В арбузе и дыне содержится много сахарозы и фруктозы. Фото: pixabay

В арбузе и дыне содержится много сахарозы и фруктозы. Фото: pixabay

Главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина развеяла мнение о том, что арбуз и дыня гарантировано помогают похудеть.

По словам специалиста, указанные плоды не гарантируют похудение, так как в состав арбузов и дынь входят сахароза и фруктоза, которые повышают уровень сахара в крови. Кроме того, они повышают аппетит.

Как сообщили РИА Новости, она отметила, что людям стоит отказаться от такого лакомства при обострениях язв, гастрита, заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По словам врача, для того, чтобы с максимальной пользой употреблять арбузы и дыни, следует есть их вместо пирожных и конфет во время основного приема пищи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, для кого могут быть опасны арбузы. Стоит быть осторожными тем, у кого диагностирован сахарный диабет. Переедание может вызвать резкий скачок давления, что опасно в случае наличия вышеперечисленных заболеваний.