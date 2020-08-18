Врач объяснил, для кого могут быть опасны арбузы

Также арбуз может стать причиной резкого повышения уровня глюкозы в крови. Фото: pixabay.com

Также арбуз может стать причиной резкого повышения уровня глюкозы в крови. Фото: pixabay.com

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, кому арбузы могут нанести вред и при каких заболеваниях лучше ограничить их употребление.

В частности, на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем арбуз может оказывать крайне негативное влияние. Также стоит быть осторожными тем, у кого диагностирован сахарный диабет. Переедание может вызвать резкий скачок давления, что опасно в случае наличия вышеперечисленных заболеваний.

Кроме того, противопоказанием к поеданию сезонного продукта является недостаточно эффективная работа почек. Также арбуз нередко вызывает аллергию. Как правило, она проявляется после того, как человек выпьет, поскольку алкоголь ослабляет способность организма сопротивляться аллергенам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты запрещено есть на ужин тем, кто хочет похудеть.