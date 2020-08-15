Диетолог рассказала о продуктах, которые нельзя есть на ужин

На ужин лучше отказаться от сладкого. Фото: pixabay

На ужин лучше отказаться от сладкого. Фото: pixabay

Российский врач-диетолог Наталья Круглова составила список продуктов, которые нельзя употреблять в вечерние часы.

Как сообщает РИА Новости, во время ужина стоит отказаться от еды, которая перегружает пищеварительную систему. Речь идет в частности о мясе, сладостях и выпечке.

Специалист отметила, что мясо может перевариваться в организме до пяти часов, что не даст организму спокойно отдохнуть в течение ночи. Также из вечернего рациона лучше исключить высококалорийные и содержащие мало пищевых волокон продукты. В первую очередь сюда можно отнести выпечку и всякие сладости.

Также Круглова посоветовала не употреблять на ужин маринованные продукты, а тем, кто хочет избавится от лишних килограммов, — еще и крупы с картофелем.

Вместо этого диетолог рекомендует готовить ужин из растительной пищи, морепродуктов, мяса птицы и нежирных молочных продуктов. А на десерт можно скушать фрукты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые считают, что тяга к некоторым продуктам говорит о скрытых болезнях.