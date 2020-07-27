Ученые считают, что тяга к некоторым продуктам говорит о скрытых болезнях

Они нашли взаимосвязь между предпочтениями в еде и проблемах со здоровьем.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем рассказали Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в эфире телеканала «Россия 1». Если человек постоянно хочет есть сыры и другие кисломолочные продукты, то у него могут быть нарушения структуры костной ткани. Организм таким образом пытается восполнить дефицит кальция и фосфора. Эксперты посоветовали в таком случае обратить внимание на брокколи.

Если же человек налегает на шоколад, у него могут диагностировать хронический стресс. Чтобы нейтрализовать проблему, можно употреблять сладкий картофель, шпинат, изюм – они содержат необходимый в данной случае триптофан.

А вот тяга к острому говорит об инфекции или нарушении метаболизма. Лучше всего есть в такие моменты квашеную капусту. Наконец при желании постоянно есть солено нужно задуматься о нехватке воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали продукты, от которых стоит отказаться при высоком уровне холестерина.