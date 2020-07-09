Ученые назвали продукты, от которых стоит отказаться при высоком уровне холестерина

В первую очередь нужно попрощаться с продуктами с высоким содержанием сахара.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Ученые из Университета Южной Флориды рассказали, что людям с высоким уровнем холестерина нужно соблюдать несколько правил. Если раньше их просили отказаться от мяса, яиц, сыра, кокосового масла и некоторых других продуктов, то сейчас рекомендации изменили. В первую очередь люди с высоким содержанием холестерина должны отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара – это диета куда здоровее, чем та, которой придерживаются люди последние 80 лет.

Также ученые рекомендуют перейти на низкоуглеводную диету людям с сахарным диабетом, проблемами с сосудами, гипертонией и лишним весом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века. Воссозданное здание должны ввести в эксплуатацию уже этой осенью.