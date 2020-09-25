В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Нижегородской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы в поселке Неклюдово.

Задержанным оказался местный житель. Как сообщил РЕН ТВ, по предварительным данным, мужчина был знаком с 9-летней девочкой. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, несовершеннолетняя пропала вечером 24 сентября. Она вышла из школьного автобуса, но так и не пришла домой. Предполагалось, что мужчина увел ее в лес. Впоследствии ее тело с признаками насильственной смерти нашли недалеко от указанного поселка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что убийце двух школьниц в Рыбинске предъявили обвинение по трем статьям.