Убийце двух школьниц в Рыбинске предъявили обвинение по трем статьям

Подозреваемому в убийстве двух несовершеннолетних сестер в Рыбинске предъявили обвинение по трем статьям.

Об этом стало известно в субботу, 19 сентября. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, мужчину обвиняют в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, 15 сентября, возвращаясь с работы, мать обнаружила тела двух девочек 8 и 13 лет. В совершении убийства с особой жестокостью заподозрили ее сожителя, который, как выяснилось, уже привлекался к уголовной ответственности за совершения особо тяжкие деяния.

После убийства мужчина скрылся, однако три дня его удалось поймать. Он признал свою вину, но заявил, что «не понимает, почему это сделал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной для совершения преступления могла стать ревность — дети стали жертвами неконтролируемых эмоций.