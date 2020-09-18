В Ярославской области поймали подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девочек

Правоохранительные органы задержали мужчину, который может иметь отношение к жестокому убийству и изнасилованию двух сестер 8 и 11 лет в Рыбинске.

Напомним, о страшной трагедии стало известно во вторник, 15 сентября. Мама девочек вернулась домой с работы и увидела в квартире своих мертвых дочерей. По факту убийства и изнасилования было возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле у Главного следственного управления СК РФ.

Позднее стали известны подробности о возможном подозреваемом в преступлении. Им оказался 41-летний сожитель матери погибших, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершения особо тяжких деяний. Из тюрьмы мужчина вышел зимой 2019 года. Об этом сообщают РИА новости с ссылкой на пресс-службу МВД России по Ярославской области.

Следствие предполагает, что причиной для совершения преступления могла стать ревность — дети стали жертвами неконтролируемых эмоций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти раскрыли убийство 10-летней девочки, произошедшее 9 лет назад.