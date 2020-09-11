В Ленобласти раскрыли убийство 10-летней девочки, произошедшее 9 лет назад

Следственный комитет в Ленобласти задержал мужчину, который обвиняется в изнасиловании и убийстве несовершеннолетнего ребенка в 2011 году.

Уголовное дело о пропаже 10-летней девочки было возбуждено еще 9 лет назад. Но по горячий следам раскрыть его не получилось. Впоследствии в лесу в Волосовском районе были обнаружены костные останки убитой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи-криминалисты изучили всю имеющуюся информацию об окружении убитой, провели различные экспертизы и постепенно по деталям восстановили картину того злополучного дня.

В итоге, правоохранителям удалось задержать 55-летнего мужчину, который является родственником отчима погибшей. Подозреваемого арестовали. Позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании.

Согласно версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый пребывал в своем доме вместе с 10-летней девочкой. Совершив против беззащитного ребенка злодеяния, мужчина поспешил спрятать ее тело в лесу.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Ленобласти получил 8 лет за «пьяное» убийство собутыльника.