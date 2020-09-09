Житель Ленобласти получил 8 лет за «пьяное» убийство собутыльника

Житель Ленобласти получил 8 лет за &#171;пьяное&#187; убийство собутыльника
Мужчина вонзил нож собутыльнику в грудь. Фото: pixabay

Ломоносовский районный суд Ленобласти приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя за пьяное убийство.

Трагический инцидент произошел в ночь на 21 ноября 2019 года в деревне Воронино. По данным следствия, небольшая компания весело проводила время в частном доме. В ходе застолья двое пьяных мужчин решили выяснить отношения.

Как сообщили в прокуратура региона, во время словесного конфликта 41-летний мужчина ударил оппонента ножом в грудь. Раны оказались несовместимы с жизнью.

В суде мужчина отрицал свою вину, но улики против него оказались куда убедительнее слов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обвиняемый в убийствах не смог попасть в суд из СИЗО, перепрофилированного в обсерватор по COVID-19. Рассмотрение уголовного дела об убийствах, связанных с экс-участковым из Колпино Сергеем Крохиным, в очередной раз перенесли.

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