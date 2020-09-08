Обвиняемый в убийствах не смог попасть в суд из СИЗО, перепрофилированного в обсерватор по COVID-19

Обвиняемый в убийствах не смог попасть в суд из СИЗО, перепрофилированного в обсерватор по COVID-19
Заседание не удалось провести из-за эпидемии коронавируса. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Рассмотрение уголовного дела об убийствах, связанных с экс-участковым из Колпино Сергеем Крохиным, в очередной раз перенесли из-за коронавируса.

Все дело в том, что один из вероятных подельников осужденного участкового в настоящее время пребывает в СИЗО-6 в Горелово. Однако он был переоборудован под обсерватор для больных коронавирусной инфекцией — в него свозят инфицированных заключенных. При этом сам подозреваемый абсолютно здоров, но приехать на заседание не может из-за запрета медиков. Из учреждения временно никого не выпускают. Из-за этого Санкт-Петербургский городской суд отложил заседание. Об этом сообщает «Мойка78».

Напомним, речь идет о деле группировки черных риэлторов. В свое время преступными деяниями руководил майор Сергей Крохин, ныне отбывающий пожизненное заключение. Крохин вместе с подельниками находил пенсионеров и людей, ведущих не самый лучший образ жизни, имеющих личные квартиры. С помощью убийств и обмана наследников, злоумышленники завладевали жильем, которое позже продавали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил Ефремова в колонию общего режима за смертельное ДТП.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
горелово заседание коронавирус сизо уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Gazeta.SPb.ru рассказывает о плюсах учебы в школах во вторую смену
Обвиняемый в убийствах не смог попасть в суд из СИЗО, перепрофилированного ...
В Петербурге во время получения взятки задержали сотрудника УФСИН
Жители Шушар обнаружили несанкционированную свалку
Вакцина против коронавируса поступит в Петербург в ближайшее время
Шнуров написал стихотворение для приговоренного Ефремова
На Пискаревском кладбище открыли мемориальные плиты воинам Сталинградской и ...
Роспотребнадзор назвал рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге незначительным