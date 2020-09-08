Обвиняемый в убийствах не смог попасть в суд из СИЗО, перепрофилированного в обсерватор по COVID-19

Рассмотрение уголовного дела об убийствах, связанных с экс-участковым из Колпино Сергеем Крохиным, в очередной раз перенесли из-за коронавируса.

Все дело в том, что один из вероятных подельников осужденного участкового в настоящее время пребывает в СИЗО-6 в Горелово. Однако он был переоборудован под обсерватор для больных коронавирусной инфекцией — в него свозят инфицированных заключенных. При этом сам подозреваемый абсолютно здоров, но приехать на заседание не может из-за запрета медиков. Из учреждения временно никого не выпускают. Из-за этого Санкт-Петербургский городской суд отложил заседание. Об этом сообщает «Мойка78».

Напомним, речь идет о деле группировки черных риэлторов. В свое время преступными деяниями руководил майор Сергей Крохин, ныне отбывающий пожизненное заключение. Крохин вместе с подельниками находил пенсионеров и людей, ведущих не самый лучший образ жизни, имеющих личные квартиры. С помощью убийств и обмана наследников, злоумышленники завладевали жильем, которое позже продавали.

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