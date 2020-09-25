Лавров рассказал, как в ОЗХО морочили голову России из-за Навального

Лавров рассказал, как в ОЗХО морочили голову России из-за Навального
Основатель ФБК Алексей Навальный. Архив. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Организация по запрещению химического оружия все еще не ответила на запросы России, которая потребовала разъяснения ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Москва до сих пор не получила ответа из Гааги, где находится штаб-квартира Организации.

При этом глава МИД отметил: в организацию Россию отправили германские власти, передает РИА Новости.

«И нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали», — пояснил дипломат.

В конце августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета до Москвы, он был госпитализирован в Омске. Врачи заявили, что у него было диагностировано нарушение обмена веществ. Позже Навального госпитализировали в больницу в Берлине, где сообщили об отравлении оппозиционера.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, чем Навальный займется после выписки из «Шарите».

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