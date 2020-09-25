Москвичам рекомендовали вернуться на «удаленку» и не выходить из дома

Москвичам рекомендовали вернуться на «удаленку» и не выходить из дома
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин дал рекомендации по мерам предосторожности из-за роста числа заболевших коронавирусом. Людей старше 65 просят не покидать дома без лишней необходимости, а работодателей – перевести сотрудников на удаленный режим.

Сообщение опубликовали на личном сайте мэра Москвы. Так Собянин рекомендовал перевести в дистанционный режим как можно больше сотрудников, а также поручил строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Речь идет, в том числе о дезинфекции, использовании средств социальной защиты и соблюдении социальной дистанции, тестировании работников на коронавирус, мониторинге температуры тела.

Кроме того, москвичей старше 65 лет с хроническими заболеваниями просят остаться дома.

Ранее gazeta.spb.ru писала о главном показателе для оценки второй волны коронавируса.

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