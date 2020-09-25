Стал известен главный показатель для оценки второй волны коронавируса

В России нет второй волны коронавируса. Фото: Baltphoto

В России нет второй волны коронавируса. Фото: Baltphoto

Для того, чтобы оценить масштаб заражений коронавирусом, надо учитывать соотношение между числом заболевших и выздоровевших.

Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Так, в разговоре с РБК она отметила: в Москве, к примеру, демонстрируется очень хорошая динамика, поскольку количество выписанных стабильно превышает количество выявленных заболевших.

При этом специалист пояснила: не стоит назвать второй волной прирост заразившихся осенью. Пока признаков наступления новой волны нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о главном недостатке российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Его назвал Роспотребнадзор. Оказалось, что, главным образом проблема кроется в вирусном векторе, на основе которого создана вакцина Sputnik V. Существует риск, что иммунный ответ может не сформироваться полностью.