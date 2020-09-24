Роспотребнадзор раскрыл главный недостаток российской вакцины от коронавируса

Вакцина Sputnik V разработана на основе двух аденовирусов человека — серотипов 26 (rAd26) и 5 (rAd5). Фото: Pixabay

Вакцина Sputnik V разработана на основе двух аденовирусов человека — серотипов 26 (rAd26) и 5 (rAd5). Фото: Pixabay

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может не подействовать. Причину этого назвали в Роспотребнадзоре.

Как сообщили в пресс-службе петербургского ведомства, в обзоре технологических платформ для создания препаратов против вируса, главным образом проблема кроется в вирусном векторе, на основе которого создана вакцина Sputnik V. Он и является препятствием при использовании вакцины.

«В этом случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 августа Россия официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, став первой в мире страной, завершившей эту разработку. Препарат создали специалисты научного Центра имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов, указав, что среди них — и он сам.