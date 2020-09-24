Более миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа

в Петербурге уже сделали прививку более миллиона горожан. Фото: gov.spb.ru

в Петербурге уже сделали прививку более миллиона горожан. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге уже более миллиона горожан сделали прививки от гриппа. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов, указав, что среди них — и он сам.

По словам градоначальника, всего в Северной столице планируют привить 60% населения, это — более трех миллионов человек. К настоящему моменту в городе привиты 978 729 жителей. Это 18,18% от численности населения города.

В прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» градоначальник отметил, что во всех районах города на этой неделе работали 606 выездных прививочных бригад. Наибольший охват вакцинации отмечен в Выборгском районе, где привиты 34 203 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на обеспечение санитарных мер в петербургских школах выделено 6 миллиардов. По словам градоначальника Александра Беглова, город обязан минимизировать риск инфицирования для учащихся.