На обеспечение санитарных мер в петербургских школах выделено 6 миллиардов

В Петербурге на обеспечение санитарно-эпидемиологических мер в новом учебном году из бюджета выделено 6 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник указал, что в школах города сейчас действует особый режим — ребята посещают занятия по спецграфику, для каждого класса составлены индивидуальные маршруты. По его словам, город обязан минимизировать риск инфицирования для учащихся.

В прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» Беглов также затронул и вопрос школьного питания, отметив, что с начала учебного года все ученики младших классов бесплатно получают горячие завтраки.

Беглов напомнил, что с сентября этого года учителя будут ежемесячно получать доплату в размере 10 тыс. рублей за классное руководство — к городской выплате в 5 тыс. рублей добавилась равная ей по сумме федеральная.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов пообещал сохранить стихийный памятник погибшим от коронавируса медикам у Дома Радио.