Беглов пообещал сохранить стихийный памятник погибшим от коронавируса медикам у Дома Радио

Строительный забор на Малой Садовой улице, где возник стихийный мемориал, не будет демонтирован. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Речь идет об ограждении реставрируемого Дома Радио, где возник памятник погибшим от коронавирусной инфекции медикам.

В прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» градоначальник отреагировал на сообщения о скором сносе мемориала. Он подчеркнул, что место для него выбрано не очень удачно, однако город должен сначала предложить альтернативу.

При этом он пообещал, что в городе в ближайшее время обязательно подберут новое место для мемориала. Также Беглов рассказал о том, что представители бизнеса вышли с инициативой об установке памятника за собственный счет.

Беглов подчеркнул, что в каждом медучреждении должны быть мемориальные доски, которые сохранят память о тех, кто спасал людей от новой болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стимулирующие выплаты получили почти 50 тысяч медиков, работающих с Covid-19.