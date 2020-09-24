В Петербурге стимулирующие выплаты получили почти 50 тысяч медиков, работающих с Covid-19

Выплаты продлены и за работу в сентябре. Фото: pixabay

Выплаты продлены и за работу в сентябре. Фото: pixabay

В Северной столице стимулирующие выплаты получили более 47 тыс. медиков, работающих с инфицированными Covid-19 пациентами. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, выплаты продлены и за работу в сентябре. Пострадавшие медики получают региональные и федеральные меры поддержки.

В прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» градоначальник отметил, что по результатам работы комиссий 6 334 медика, подхвативших новый вирус на работе, получили по 300 тыс. рублей. 22 семьи погибших медработников получили выплаты в 1 млн рублей. Пострадавшими на данный момент признаны 6 835 медиков.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств горбюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о нежелании возвращать коронавирусные ограничения. Он указал, что необходимо соблюдать все меры профилактики, так как ситуация с пандемией может быстро поменяться.