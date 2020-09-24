Путин заявил о нежелании возвращать коронавирусные ограничения

В настоящее время нельзя расслабляться в ситуации с Covid-19, так как возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

В рамках видеоконференции с избранными главами регионов РФ он отметил, что необходимо соблюдать все меры профилактики, так как ситуация с пандемией может быстро поменяться.

Российский лидер добавил, чтобы не вводить новые ограничения, нужно наращивать тестирование на коронавирус, соблюдать действующие санитарные меры и вести диалог с людьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с COVID-19 в Москве усложнилась из-за роста числа госпитализаций. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил обеспокоенность ухудшением эпидемиологической обстановки.