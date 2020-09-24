Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве усложнилась из-за роста числа госпитализаций

Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве усложнилась из-за роста числа госпитализаций
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил обеспокоенность ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Москве.

Глава города отметил, что в столице фиксируется как рост заболеваемости, так и количество госпитализаций. Негативная тенденция говорит об усложнении ситуации с распространением инфекции. Собянин в эфире телеканала «Россия-1» призвал жителей города беречь свое здоровье и продолжать соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, в четверг, 24 сентября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о 1050 новых случаев болезни в Москве, выявленных за сутки. Что касается госпитализаций, то их количество за последнюю неделю увеличилось на 30%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Москвы направили компаниям рекомендации о переводе сотрудников на «удаленку». Обучение в столичных школах и вузах остается в обычном очном режиме.

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