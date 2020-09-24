Власти Москвы направили компаниям рекомендации о переводе сотрудников на «удаленку»

Власти Москвы направили компаниям рекомендации о переводе сотрудников на &#171;удаленку&#187;
Мэр Москвы направлял письма в организации с рекомендацией вновь использовать удаленную систему.Фото: pixabay.com

Власти Москвы направили крупным компаниям письма с рекомендацией о переводе сотрудников на удаленную работу. Обучение в столичных школах и вузах остается в обычном очном режиме.

В российской столице обострилась эпидемиологическая обстановка на фоне наступления осенне-зимнего сезона. Как сообщили РИА Новости, по этой причине мэрия города просит компании частично перевести сотрудников на «удаленку».

Местные власти также напомнили о необходимости соблюдения всех мер предосторожности на предприятиях из-за ситуации с инфекцией Covid-19. Речь идет об использовании средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве впервые за три месяца выявили свыше тысячи заражений коронавирусом за сутки. По состоянию на 10:00 24 сентября в столице выявлено 1050 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение с 23 июня.

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