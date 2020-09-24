В Москве впервые за три месяца выявили свыше тысячи заражений коронавирусом за сутки

В Москве впервые за три месяца выявили свыше тысячи заражений коронавирусом за сутки
Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

По состоянию на 10:00 24 сентября в столице выявлено 1050 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение с 23 июня.

Днем ранее показатели приблизились к этим цифрам, зараженных зафиксировали 970 человек. Нарастающим итогом среди москвичей — 280 408 случаев коронавируса. Кроме того, за сутки от последствий COVID-19 скончалось 15 пациентов, общее число погибших, таким образом, составляет 5 115 человек.

Благополучно выписались из больниц по выздоровлению в течение среды 1 304 пациента, всего с начала пандемии победили болезнь 241 656 пациентов. Отметим, что число заражений в России приближается к 1 млн 130 тысячам. Между тем, власти и врачи пока не видят опасности второй волны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург снова лидирует среди городов России по количеству летальных случаев от коронавирусной инфекции за сутки.

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