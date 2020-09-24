Коронавирус в Петербурге убил 22 человека

Коронавирус в Петербурге убил 22 человека
Коронавирус в Санкт-Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Пандемия продолжает уносить жизни людей во всем мире. Статистика снова не утешительна.

Сегодня, 24 сентября, стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса скончались 22 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки выявили 215 заразившихся, выздороветь успели 110 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 41,5 тысяч случаев заболевания, скончались 2839 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что COVID-19 может увеличить риск развития болезни Паркинсона.

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Коронавирус в Петербурге убил 22 человека