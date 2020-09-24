COVID-19 может увеличить риск развития болезни Паркинсона

Исследователи напоминают, что после эпидемии "испанки" 1918 года спустя лет втрое выросло количество случае болезни Паркинсона. Фото: pixabay.com

Исследователи напоминают, что после эпидемии "испанки" 1918 года спустя лет втрое выросло количество случае болезни Паркинсона. Фото: pixabay.com

Группа нейробиологов из Австралии выяснили, что новая коронавирусная инфекция может способствовать развитию болезни Паркинсона.

Ученых заинтересовала гипотеза, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом, то есть, способен внедряться в ткани мозга. Нейробиологи полагают, что инфекционный процесс может привести к воспалению нейронов, что является своеобразной подготовкой мозга к чрезмерной реакции на последующее неврологическое события. Стать триггером при этом может что угодно, от очередной простуды до естественного старения.

Повторный удар, нанесенный организму, встречает аномальную реакцию нейронов, вслед за которой наступает нейродегенерация. В конечном счете, это и становится причиной развития болезни Паркинсона, пишет «Хайтек+».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких болезнях течение коронавируса рискует стать более тяжелым.