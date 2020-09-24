В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогноз при COVID-19

Людям, имеющим заболевания из списка, стоит особенно внимательно относиться к соблюдению правил эпидемиологической безопасности. Фото: pixabay.com

Людям, имеющим заболевания из списка, стоит особенно внимательно относиться к соблюдению правил эпидемиологической безопасности. Фото: pixabay.com

Специалист по терапии и общей практике Минздрава РФ Оксана Драпкина объяснила, какие болезни могут стать отягчающим обстоятельством при заражении коронавирусной инфекцией.

По словам медика, наиболее опасные в «сочетании» с COVID-19 артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Об этом Драпкина рассказала ТАСС в рамках всероссийской «Недели здоровья». Также к этому списку можно прибавить хроническую обструктивную болезнь легких.

Эксперт также напомнила, что осложнять лечение коронавируса могут не только болезни, но и факторы, повлиять на которые невозможно: к примеру, возраст. Отметим, что чаще всего тяжелая форма новой болезни встречается у пожилых людей, поскольку их организм, как правило, ослаблен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие медицинские маски являются бесполезными с точки зрения защиты от COVID-19.