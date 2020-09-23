Роспотребнадзор рассказал о бесполезных медицинских масках

Роспотребнадзор рассказал о бесполезных медицинских масках
Маски. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор сообщил, что медицинские маски плохого качества абсолютно бесполезны в коронавирусную пандемию.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что бесполезными можно назвать маски, у которых нет сертификата об использовании в медицинских целях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, сшитая из неизученного материала на неизвестном производстве защитная маска также не принесет никакой пользы, поскольку вирус может проникать через ткань.

Представительница Роспотребнадзора напомнила, что сертифицированная медмаска может значительно снизить риск заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре раскрыли число мутаций коронавируса.

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